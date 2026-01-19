Ascolti tv Il Milionario di Gerry Scotti schiaccia Prima di noi Bene l' omaggio di Fazio a Ornella Vanoni

Gli ascolti della domenica televisiva vedono, su Rai1, la serie Prima di noi con Linda Caridi, Maurizio Lastrico e Andrea Arcangeli conquistare una media di 1.921.000 spettatori pari all'11.2% di share. Su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo con Gerry Scotti totalizza invece 2.241.000 spettatori con uno share del 16.6%, vincendo la serata. Su Rai3, dopo Report Lab (1.118.000 – 5.6%) e la presentazione (1.302.000 – 6.4%), Report con Sigfrido Ranucci conquista 1.548.000 spettatori pari all'8.2% (Report Plus: 1.108.000 - 7.2%). Su Rai2 il film Il mio regno per una farfalla di e con Sergio Assisi segna 608.

Mediaset, vince ancora una volta access time e prima serata. Boom anche per Le Iene ## Ascolti tv - Prime time - TOP DI IERI CANALE 5 - Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo 2285 18 RAI 1 - Prima di Noi 2257 14 ITALIA 1 - LE IENE 21:58:34 1286 10.88 R - facebook.com facebook

