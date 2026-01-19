Ascolti TV | Domenica 18 Gennaio 2026 Bene Ornella Senza Fine 10.5% Milionario al 16.6% flop Prima di Noi 11.2%

Ecco un esempio di introduzione: Nella serata di domenica 18 gennaio 2026, le principali trasmissioni televisive hanno registrato risultati diversificati. Su Rai1,

Nella serata di ieri, domenica 18 gennaio 2026, su Rai1 Prima di Noi ha interessato 1.921.000 spettatori pari all’11.2% di share. Su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo ha conquistato 2.241.000 spettatori con uno share del 16.6%. Su Rai2 Il mio regno per una farfalla intrattiene 608.000 spettatori (3.1%). Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video 1.171.000 spettatori con il 9%. Su Rai3, dopo Report Lab (.000 – %) e la presentazione (1.302.000 – 6.4%), Report segna 1.548.000 spettatori pari all’8.2% (Report Plus a.000 e il %). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza 638.000 spettatori (4. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Ecco i dati degli ascolti televisivi di domenica 18 gennaio 2026, con una sfida tra Rai 1 e Canale 5. Su Rai 1 va in onda “Prima di noi”, mentre su Canale 5 si svolge la consueta gara di “Chi vuol essere milionario”. Accanto a queste programmazioni, sono stati trasmessi anche “Affari Tuoi”, “La Ruota della Fortuna” e “Ornella senza fine”. Di seguito i dettagli degli ascolti secondo i dati Auditel.

