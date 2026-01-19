Ascolti tv 18 gennaio Fazio sfida Gerry Scotti con l’omaggio a Ornella Vanoni

L’appuntamento televisivo della domenica sera offre un’ampia varietà di programmi per soddisfare diversi interessi. Il 18 gennaio, tra gli eventi in programma, Fazio si confronterà con Gerry Scotti in un omaggio a Ornella Vanoni, mantenendo vivo l’interesse degli spettatori. Questa serata rappresenta un momento importante per la televisione italiana, capace di unire pubblico di gusti e preferenze differenti in un appuntamento di ascolti consolidato.

La domenica sera resta uno dei momenti chiave della settimana televisiva con un’offerta pensata per pubblici diversi e gusti molto distanti tra loro. Anche il 18 gennaio la programmazione ha messo in campo fiction, approfondimento, intrattenimento e grandi omaggi, trasformando la prima serata in una vera e propria sfida a colpi di share. Su Rai 1 è andato in onda Prima di noi, la serie che continua a puntare su storie familiari e memoria collettiva. Rai 3 ha scelto l’inchiesta con Report, appuntamento fisso per chi la domenica sera non rinuncia all’attualità. Su Rete 4 spazio a Fuori dal coro, mentre Canale 5 ha giocato la carta della tradizione con Chi vuol essere milionario, affidandosi ancora una volta a Gerry Scotti. 🔗 Leggi su Dilei.it

Ascolti tv del 2 gennaio, Gerry Scotti sfida l’ex Tronista di Uomini e Donne

Il palinsesto televisivo riprende gradualmente la sua normale programmazione, con un ritmo più tranquillo fino all’Epifania. Tra le novità, il 2 gennaio Gerry Scotti sfida l’ex Tronista di Uomini e Donne, offrendo agli spettatori un appuntamento interessante. In questo periodo, le trasmissioni sono principalmente repliche, riflettendo un ritmo più rilassato e meno frenetico rispetto ai mesi precedenti.

