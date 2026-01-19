Arrivano ' Le conversazioni del venerdì' | al centro per le famiglie 11 incontri per i neogenitori

Da ferraratoday.it 19 gen 2026

Al centro per le famiglie, prende il via ‘Le conversazioni del venerdì’, un ciclo di 11 incontri rivolti a neogenitori e futuri genitori. Questo programma offre uno spazio di confronto e approfondimento, supportando le coppie nel percorso di preparazione e accoglienza del nuovo arrivato. Un’occasione per condividere esperienze e ricevere informazioni utili in un contesto di ascolto e supporto.

Si chiama ‘Le conversazioni del venerdì’ ed è un programma dedicato ai neogenitori e ai futuri genitori, pensato per accompagnarli all'inizio di una delle avventure più straordinarie della vita. Dopo il ciclo di incontri promossi nell'ambito di ‘Crescere Insieme’ - al via dal prossimo giovedì 22.🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

