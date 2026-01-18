Riparte il centro per le famiglie di Modena nuovi incontri con neogenitori e giovani coppie

Il centro per le famiglie di Modena riprende le attività con nuovi incontri dedicati a neogenitori e giovani coppie. Tra passeggiate itineranti con famiglie e passeggini, e l’introduzione del percorso di sostegno alla relazione di coppia

Una camminata itinerante con famiglie e passeggini e l’incontro di presentazione del percorso di arricchimento della relazione di coppia "Attenti a noi due". Con questi appuntamenti in programma a gennaio prende il via il 2026 del Centro per le Famiglie del Comune di Modena: un anno, come sempre. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Incontri di preparazione alla nascita. Giovani coppie con le ostetriche

Sono iniziati i corsi di preparazione alla nascita rivolti a giovani coppie, condotti da ostetriche esperte. La serie comprende dodici incontri, che si svolgeranno da dopodomani e ogni venerdì, dalle 14:20 alle 16:20, presso il Centro per Bambini e Famiglie Leggi anche: Assago, il piano per le famiglie. Bonus per i 74 neonati e servizi: "Così sosteniamo le giovani coppie" Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. IndoStreet - "La carica dei SuperNonni riparte dal centro Caritas" - in tv seguici su Telenostra canale 119 - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.