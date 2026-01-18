Il centro per le famiglie di Modena riprende le attività con nuovi incontri dedicati a neogenitori e giovani coppie. Tra le iniziative, una passeggiata itinerante con famiglie e passeggini e un incontro di presentazione del percorso di supporto alla relazione di coppia

Appuntamento il 22 con la camminata itinerante “Passeggini in passeggiata”; il 23 presentazione del percorso “Attenti a noi due” Una camminata itinerante con famiglie e passeggini e l’incontro di presentazione del percorso di arricchimento della relazione di coppia "Attenti a noi due". Con questi appuntamenti in programma a gennaio prende il via il 2026 del Centro per le Famiglie del Comune di Modena: un anno, come sempre, ricco di eventi pensati per sostenere la genitorialità e promuovere reti di solidarietà, scambio interculturale e generazionale tra adulti e famiglie. Si comincia giovedì 22 gennaio con "Passeggini in passeggiata", una camminata itinerante rivolta a coppie in attesa, mamme e papà con bambine e bambini da 0 a 36 mesi.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Riparte il centro per le famiglie di Modena, nuovi incontri con neogenitori e giovani coppie

Il centro per le famiglie di Modena riprende le attività con nuovi incontri dedicati a neogenitori e giovani coppie. Tra passeggiate itineranti con famiglie e passeggini, e l’introduzione del percorso di sostegno alla relazione di coppia

Incontri di preparazione alla nascita. Giovani coppie con le ostetriche

Sono iniziati i corsi di preparazione alla nascita rivolti a giovani coppie, condotti da ostetriche esperte. La serie comprende dodici incontri, che si svolgeranno da dopodomani e ogni venerdì, dalle 14:20 alle 16:20, presso il Centro per Bambini e Famiglie

