Arriva il Blue Monday, il giorno più triste dell'anno

Il Blue Monday, noto come il giorno più triste dell'anno, si verifica ogni terzo lunedì di gennaio, quest'anno il 19. Questo giorno è stato definito in base a vari fattori psicologici e climatici che, spesso, influenzano il nostro umore dopo le festività e all'inizio del nuovo anno. È un momento di riflessione sulle sfide stagionali e sulle motivazioni per affrontare con serenità le settimane successive.

Foto libere alla Cappella Sansevero: arriva il Blue Monday con biglietto scontato e scatti permessi tra le meraviglie del Cristo velato. - facebook.com facebook

