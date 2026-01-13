Arriva il Blue Monday il giorno più triste dell' anno

Il Blue Monday, noto come il giorno più triste dell'anno, si verifica ogni terzo lunedì di gennaio, quest'anno il 19. Questa data è stata identificata come il giorno in cui si registrano i più alti livelli di malinconia e scoraggiamento, spesso legati alle difficoltà post-festività e alle basse temperature. Comprendere i fattori che contribuiscono a questa sensazione può aiutare a gestire meglio i momenti di malinconia stagionale.

Cade ogni terzo lunedì di gennaio, quest'anno il 19, il cosiddetto "blue monday", ovvero il giorno più triste dell'anno ("blue" in inglese, infatti, sta per "tristezza"). Di cosa si tratta? Del giorno in cui si attestano maggiori livelli di depressione nelle persone.

