19 gennaio oggi è il Blue Monday il giorno più triste dell’anno

Il Blue Monday, comunemente considerato il giorno più triste dell’anno, ricorre ogni anno il terzo lunedì di gennaio. In questa data si evidenziano spesso sentimenti di malinconia e stanchezza dovuti a fattori come il clima, le aspettative del periodo e il rientro alla routine. Comprendere questa giornata può aiutare a riflettere sul benessere emotivo e a trovare piccoli strumenti per affrontare il periodo post-festivo con maggiore consapevolezza.
Firenze, 19 gennaio 2026 - Il giorno più deprimente dell’anno sembra avere delle coordinate ben precise: si chiama Blue Monday e cade ogni anno il terzo lunedì di gennaio, cioè oggi. Ci sono varie ragioni che spingerebbero le persone ad essere più tristi a gennaio: la fine del periodo natalizio, il conseguente ritorno al lavoro, il rigido clima invernale, le giornate più corte, le prossime vacanze lontane e i buoni propositi di inizio anno che iniziano a svanire. Per combattere una scelta sarebbe distrarsi concedendosi una bella vacanza, in luoghi belli da visitare dove assaporare piatti tipici, come la Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
