aquile in finale di coppa gran serata con i giaguari finisce 36 12 per ferrara

Una serata di grande football al Mike Wyatt Field, impreziosita dalla presenza dell’assessore allo Sport del Comune Francesco Carità, che ha seguito da vicino la semifinale di Coppa Italia confermando la vicinanza delle istituzioni allo sport cittadino e al percorso delle Aquile. Missione compiuta per le Open1 Aquile Ferrara, di coach Zucchelli, che superano i Giaguari Torino con il punteggio di 36-12 e conquistano con pieno merito l’accesso alla finale. Una partita intensa, fisica e a tratti combattuta, che Ferrara ha saputo indirizzare grazie a un secondo quarto devastante e a una difesa decisiva nei momenti chiave. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

SC Farense-Benfica (Coppa di Portogallo, 17-12-2025 ore 21:45): formazioni, quote, pronostici. Aquile ai quarti con la porta inviolata?

Il match tra SC Farense e Benfica, valido per la Coppa di Portogallo, si gioca il 17 dicembre 2025 alle ore 21:45. Analizzeremo le formazioni, le quote e i pronostici, con un focus sul momento positivo del Benfica, che punta a mantenere la porta inviolata e a conquistare un ulteriore risultato convincente sotto la guida di José Mourinho.

