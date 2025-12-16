SC Farense-Benfica Coppa di Portogallo 17-12-2025 ore 21 | 45 | formazioni quote pronostici Aquile ai quarti con la porta inviolata?

Il match tra SC Farense e Benfica, valido per la Coppa di Portogallo, si gioca il 17 dicembre 2025 alle ore 21:45. Analizzeremo le formazioni, le quote e i pronostici, con un focus sul momento positivo del Benfica, che punta a mantenere la porta inviolata e a conquistare un ulteriore risultato convincente sotto la guida di José Mourinho.

Jose Mourinho sta sicuramente vivendo il miglior momento da quando è diventato allenatore del Benfica: sono finalmente arrivate due prestazioni molto convincenti che hanno piacevolmente sorpreso i tifosi delle Aquile. La gara che potrebbe rappresentare la svolta è quella di Champions contro il Napoli: una vittoria netta contro un rivale di prestigio, dove finalmente si . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com

