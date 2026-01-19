Anziani e adulti fragili finanziato un nuovo progetto di assistenza

È stato avviato un nuovo progetto volto a rafforzare i servizi previsti dal piano di integrazione sociale per anziani e adulti fragili ospitati in strutture residenziali accreditate. L'iniziativa mira a migliorare le condizioni di assistenza e garantire un supporto più efficace a questa categoria di persone, contribuendo a favorire il loro benessere e la qualità della vita.

Assistenza medica ai fragili, progetto dell’Asst da premio

L’Asst Rhodense ha ricevuto un prestigioso premio per il progetto Dama (Disabled Advanced Medical Assistance), un’iniziativa dedicata all’assistenza medica avanzata ai pazienti con disabilità. Attivo presso la Casa di Comunità di Bollate, il progetto si distingue per le sue innovative pratiche organizzative, premiate dalla Liuc Business School nell’ambito di Performa, l’Osservatorio sulle performance sanitarie.

Oliveto Citra, il borgo diventa un albergo diffuso con “alloggi intelligenti” per gli ospiti fragili. Progetto finanziato dal Pnrr

Oliveto Citra trasforma il suo centro storico in un albergo diffuso dotato di alloggi intelligenti, pensati anche per ospiti fragili. Il progetto, finanziato dal PNRR, mira a valorizzare le risorse culturali e materiali del borgo, offrendo un’accoglienza integrata e sostenibile. Questa iniziativa promuove la riqualificazione del territorio e favorisce lo sviluppo turistico in modo innovativo e rispettoso del patrimonio locale.

