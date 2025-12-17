Assistenza medica ai fragili progetto dell’Asst da premio

L’Asst Rhodense ha ricevuto un prestigioso premio per il progetto Dama (Disabled Advanced Medical Assistance), un’iniziativa dedicata all’assistenza medica avanzata ai pazienti con disabilità. Attivo presso la Casa di Comunità di Bollate, il progetto si distingue per le sue innovative pratiche organizzative, premiate dalla Liuc Business School nell’ambito di Performa, l’Osservatorio sulle performance sanitarie.

Si scrive Dama (Disabled Advanced Medical Assistance) e in italiano si legge Assistenza Medica Avanzata ai pazienti con disabilità: è il progetto dell'Asst Rhodense attivo all'interno della Casa di Comunità di Bollate che nei giorni scorsi ha ricevuto il premio per le Best Practices dalla Liuc Business School nell'ambito di Performa, l'Osservatorio sulle performance organizzative sanitarie e sociosanitarie. Il progetto promuove ed adatta percorsi per la gestione dei pazienti con disabilità intellettiva e motoria all'interno dei presidi ospedalieri di Garbagnate Milanese, Rho, nella Cdc di Bollate e nei poliambulatori aziendali partendo dalla consapevolezza della complessità dei bisogni sociali e sanitari di questi pazienti e di tutte le problematiche collegate alla loro assistenza, di cui si fanno carico prevalentemente i caregiver familiari.

