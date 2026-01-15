Oliveto Citra il borgo diventa un albergo diffuso con alloggi intelligenti per gli ospiti fragili Progetto finanziato dal Pnrr

Da ildenaro.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oliveto Citra trasforma il suo centro storico in un albergo diffuso dotato di alloggi intelligenti, pensati anche per ospiti fragili. Il progetto, finanziato dal PNRR, mira a valorizzare le risorse culturali e materiali del borgo, offrendo un’accoglienza integrata e sostenibile. Questa iniziativa promuove la riqualificazione del territorio e favorisce lo sviluppo turistico in modo innovativo e rispettoso del patrimonio locale.

Rendere il centro storico di Oliveto Citra un paese-albergo dotato di “alloggi intelligenti”, capace di offrire un’esperienza di accoglienza integrata alla fruizione delle risorse culturali, materiali e immateriali che la comunità locale ha da offrire. È questo l’obiettivo di una delle iniziative più ambiziose contenute all’interno della Strategia di Rigenerazione Il Borgo dei Fermenti, promossa dall’amministrazione comunale di Oliveto Citra e finanziata dal PNRR nell’ambito del bando per l’attrattività dei borghi storici (Linea B). La base di partenza dell’Albergo diffuso nel borgo di Oliveto Citra è composta da cinque unità immobiliari di proprietà comunale, unità che vanno a integrarsi all’ostello della gioventù intitolato a Massimo Troisi, anch’esso di proprietà comunale e già in funzione da qualche anno. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

