Oliveto Citra il borgo diventa un albergo diffuso con alloggi intelligenti per gli ospiti fragili Progetto finanziato dal Pnrr

Oliveto Citra trasforma il suo centro storico in un albergo diffuso dotato di alloggi intelligenti, pensati anche per ospiti fragili. Il progetto, finanziato dal PNRR, mira a valorizzare le risorse culturali e materiali del borgo, offrendo un’accoglienza integrata e sostenibile. Questa iniziativa promuove la riqualificazione del territorio e favorisce lo sviluppo turistico in modo innovativo e rispettoso del patrimonio locale.

Rendere il centro storico di Oliveto Citra un paese-albergo dotato di “alloggi intelligenti”, capace di offrire un’esperienza di accoglienza integrata alla fruizione delle risorse culturali, materiali e immateriali che la comunità locale ha da offrire. È questo l’obiettivo di una delle iniziative più ambiziose contenute all’interno della Strategia di Rigenerazione Il Borgo dei Fermenti, promossa dall’amministrazione comunale di Oliveto Citra e finanziata dal PNRR nell’ambito del bando per l’attrattività dei borghi storici (Linea B). La base di partenza dell’Albergo diffuso nel borgo di Oliveto Citra è composta da cinque unità immobiliari di proprietà comunale, unità che vanno a integrarsi all’ostello della gioventù intitolato a Massimo Troisi, anch’esso di proprietà comunale e già in funzione da qualche anno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Oliveto Citra, il borgo campano che vola con il Pnrr: primo al Sud e nella top 10 in Italia per imprese finanziate Leggi anche: Oliveto Citra: nel Borgo dei Fermenti sei nuove botteghe esperenziali La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Postiglione, avvio del Cantiere di Comunità: al via il percorso per la futura “Piazza Educativa”; Salernitana, pista low cost per l’attacco: occhi su Molina del Siracusa; Napoli-Parma 0-0, terzo pari consecutivo al Maradona: azzurri frenati, Rinaldi protagonista; Omignano, Open Day per la carta d’identità elettronica: domenica 25 gennaio all’ufficio anagrafe. Oliveto Citra: il borgo diventa albergo diffuso. In arrivo anche gli “alloggi intelligenti”, ecco di cosa si tratta - Il progetto, che rientra nella Strategia di rigenerazione sociale, economica e culturale Il Borgo dei Fermenti, è finanziato dal PNRR ... infocilento.it

