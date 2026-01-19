Antonio Medugno sentito in procura come testimone | gli ultimi aggiornamenti sul ' caso Signorini'

Il 19 gennaio 2026, Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è stato ascoltato in procura a Milano nel quadro delle indagini sul ‘caso Signorini’. L’interrogatorio riguarda la denuncia presentata contro il conduttore Alfonso Signorini, accusato di violenza sessuale ed estorsione. Questa testimonianza rappresenta un passo importante nelle indagini in corso, che seguono l’attenzione mediatica e giudiziaria sulla vicenda.

Caso Signorini, Antonio Medugno sentito in procura a Milano come testimone

Tv: Medugno sentito in procura a Milano come testimone su caso Signorini

