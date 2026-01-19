Ecco le anticipazioni della puntata di Zelig del 19 gennaio, condotta da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. In un contesto in evoluzione, lo spettacolo si conferma come un momento di intrattenimento che unisce comicità e varietà, adattandosi alle nuove modalità di comunicazione e alle diverse generazioni di pubblico. Scopri gli ospiti di questa edizione e le novità previste per questa serata di intrattenimento.

Ridere non è mai scontato, e lo è ancora meno quando passano gli anni, cambiano i linguaggi e il tipo di pubblico. Eppure ci sono programmi che riescono a farlo comunque. Zelig è uno di questi: una vera macchina della risata che ha attraversato generazioni dando spazio a comici che hanno fatto la storia con monologhi e pezzi ormai iconici, che non passano di moda e restano impressi nell’immaginario collettivo. Ed è proprio per questo che stasera, lunedì 19 gennaio, torna Zelig 30: un secondo appuntamento con lo show comico che celebra un anniversario importante del programma. Una serata che mette insieme passato e presente e accoglie ospiti d’eccezione pronti ad aggiungere freschezza allo spettacolo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anticipazioni Zelig 30 del 19 gennaio, tutti gli ospiti di Claudio Bisio e Vanessa Incontrada

Anticipazioni Zelig 30 del 12 gennaio, gli ospiti di Vanessa Incontrada e Claudio Bisio

Il 12 gennaio, Zelig 30 torna in scena con Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, celebrando trent’anni di successo. In questa puntata speciale, il programma ripercorre la storia delle sue battute più iconiche, ospitando artisti e personaggi che hanno contribuito alla sua lunga tradizione di comicità. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati, che conferma la presenza di un format storico nel panorama televisivo italiano.

Zelig 30 con Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, ospiti e anticipazioni della prima puntata su Canale 5

Stasera torna Zelig 30 su Canale 5 alle 21:55, con Vanessa Incontrada e Claudio Bisio come ospiti e conduttori. La prima puntata introduce il nuovo ciclo dello storico programma di cabaret, offrendo spettacoli e momenti di intrattenimento. Un appuntamento dedicato al pubblico che desidera trascorrere una serata all’insegna della comicità e della leggerezza.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Anticipazioni Zelig 30 del 19 gennaio, tutti gli ospiti di Claudio Bisio e Vanessa Incontrada - Vanessa Incontrada e Claudio Bisio sono pronti per condurre la seconda puntata di “Zelig 30”: le anticipazioni e gli ospiti ... dilei.it