Anticipazioni Zelig 30 del 12 gennaio gli ospiti di Vanessa Incontrada e Claudio Bisio

Il 12 gennaio, Zelig 30 torna in scena con Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, celebrando trent’anni di successo. In questa puntata speciale, il programma ripercorre la storia delle sue battute più iconiche, ospitando artisti e personaggi che hanno contribuito alla sua lunga tradizione di comicità. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati, che conferma la presenza di un format storico nel panorama televisivo italiano.

Trent’anni di risate, intuizioni geniali e personaggi diventati cult: Zelig celebra un traguardo che pochi programmi televisivi possono vantare e lo fa con un evento che chiama a raccolta tutto il pubblico. Da lunedì 12 gennaio 2026, in prima serata su Canale5, prende il via Zelig 30, un ciclo di quattro appuntamenti speciali che riportano al centro del palco la coppia simbolo dello show, Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, chiamati nuovamente a guidare i telespettatori. Zelig 30, le anticipazioni del 12 gennaio. I numeri, da soli, parlano di una storia impressionante: 150 puntate in prima serata, 120 in seconda, oltre 500 ore di registrazioni e più di 200 comici passati da quel palco che, negli anni, è diventato una vera e propria palestra di talento. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Anticipazioni Zelig 30 del 12 gennaio, gli ospiti di Vanessa Incontrada e Claudio Bisio Leggi anche: Zelig 30 con Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, ospiti e anticipazioni della prima puntata su Canale 5 Leggi anche: Zelig 30 conducono Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Le anticipazioni Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Zelig 30, da stasera in tv lo show celebrativo: anticipazioni, comici, ospiti, scaletta; Zelig torna su Canale 5 per festeggiare i 30 anni: il commento di Claudio Bisio e Vanessa Incontrada; Zelig 30 torna su Canale 5: quando in tv, cast e conduttori dell’edizione straordinaria; Zelig 30 conducono Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Le anticipazioni. Anticipazioni Zelig 30 del 12 gennaio, gli ospiti di Vanessa Incontrada e Claudio Bisio - “Zelig 30” torna su Canale5 il 12 gennaio con Vanessa Incontrada e Claudio Bisio: le anticipazioni della prima puntata e tutti gli ospiti ... dilei.it

Zelig festeggia 30 anni in tv, le anticipazioni di stasera (12 gennaio): i comici, gli ospiti e dove vederlo - Il comic show più longevo della televisione italiana, firmato Giino e Michele e Giancarlo Bozzo, torna ... msn.com

Zelig 30 con Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, ospiti e anticipazioni della prima puntata su Canale 5 - La prima puntata con Vanessa Incontrada e Claudio Bisio andrà in onda alle ore 21:55 su Canale5 ... fanpage.it

Zelig - Da lunedì 12 gennaio, su canale 5

Ultimo appuntamento con “Zelig On”, le anticipazioni di domenica 21 dicembre - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.