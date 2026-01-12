Zelig 30 con Vanessa Incontrada e Claudio Bisio ospiti e anticipazioni della prima puntata su Canale 5

Stasera torna Zelig 30 su Canale 5 alle 21:55, con Vanessa Incontrada e Claudio Bisio come ospiti e conduttori. La prima puntata introduce il nuovo ciclo dello storico programma di cabaret, offrendo spettacoli e momenti di intrattenimento. Un appuntamento dedicato al pubblico che desidera trascorrere una serata all’insegna della comicità e della leggerezza.

Stasera inizia Zelig 30. La prima puntata con Vanessa Incontrada e Claudio Bisio andrà in onda alle ore 21:55 su Canale5. Tra i comici che saliranno sul palco anche Aldo, Giovanni e Giacomo, Raul Cremona ed Enrico Bertolino. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Zelig 30 conducono Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Le anticipazioni Leggi anche: Zelig 30 pronto a partire con Claudio Bisio, Vanessa Incontrada e tante star defila comicità Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Zelig festeggia 30 anni, quattro nuove puntate dal 12 gennaio in prima serata; 30 anni di Zelig, Incontrada: «Programma senza tabù». Bisio: «Zalone? Ho fatto 30 milioni al cinema, ma i suoi 60 avrei voluto guadagnarli io»; Zelig 30, da stasera in tv lo show celebrativo: anticipazioni, comici, ospiti, scaletta; Zelig torna su Canale 5 per festeggiare i 30 anni: il commento di Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Torna "Zelig" con uno show speciale su Canale 5: Claudio Bisio e Vanessa Incontrada pronti a festeggiare i 30 anni del programma - "Zelig" festeggia 30 anni con uno show speciale su Canale 5: Bisio e Incontrada accolgono Aldo, Giovanni e Giacomo, Raul Cremona e grandi comici ... alfemminile.com

Claudio Bisio e Vanessa Incontrada sono ancora una volta alla guida del gruppo di comici - Zelig 30 condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada debutta oggi su Canale 5, 12 gennaio 2026: gli ospiti e il cast di comici di stasera. msn.com

“Zelig”, 30 anni in allegria con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada - Dal 12 gennaio su Canale 5 quattro puntate speciali e molti ospiti per festeggiare il cabaret più famoso d’Italia ... sorrisi.com

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini, dopo 17 anni, finalmente si sposano L'annuncio di Vanessa a "Verissimo" #vanessaincontrada #zelig #matrimonio #Verissimo #fblifestyle - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.