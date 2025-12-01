La dama torinese accoglie Ciro in studio, incuriosita dal suo approccio, ma le emozioni più forti arrivano dalla richiesta di Mario Lenti. Sara litiga con Marco e balla con Raien. Oggi 1 dicembre si è svolta la prima registrazione settimanale di Uomini e donne. Nel corso della puntata Gemma ha accolto Ciro un nuovo cavaliere, ma poi si è lasciata prendere dall'emozione quando Mario Lenti le ha chiesto di ballare. Tra Sara e Marco ci è stato l'ennesimo litigio mentre è riuscita a chiarirsi con Jakub. Le anticipazioni sono state condivise da Fanpage. Le dinamiche del Trono Over nella registrazione del 1° dicembre Durante la puntata, Gemma ha deciso di interrompere la conoscenza sia con Antonio T. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Uomini e Donne anticipazioni: Gemma ha una crisi di pianto durante il ballo con Mario, Tina chiama il medico