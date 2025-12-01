Uomini e Donne anticipazioni | Gemma ha una crisi di pianto durante il ballo con Mario Tina chiama il medico
La dama torinese accoglie Ciro in studio, incuriosita dal suo approccio, ma le emozioni più forti arrivano dalla richiesta di Mario Lenti. Sara litiga con Marco e balla con Raien. Oggi 1 dicembre si è svolta la prima registrazione settimanale di Uomini e donne. Nel corso della puntata Gemma ha accolto Ciro un nuovo cavaliere, ma poi si è lasciata prendere dall'emozione quando Mario Lenti le ha chiesto di ballare. Tra Sara e Marco ci è stato l'ennesimo litigio mentre è riuscita a chiarirsi con Jakub. Le anticipazioni sono state condivise da Fanpage. Le dinamiche del Trono Over nella registrazione del 1° dicembre Durante la puntata, Gemma ha deciso di interrompere la conoscenza sia con Antonio T. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
