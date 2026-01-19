Anm la mossa gravissima | denuncia l’Italia alla Ue FdI | Fa politica senza neanche mascherarsi

L’Associazione nazionale dei magistrati ha deciso di denunciare l’Italia alla Commissione Europea, sollevando preoccupazioni sullo sviluppo del referendum sulla Giustizia. Questa mossa ha suscitato reazioni forti, con il partito FdI che denuncia un atteggiamento politico evidente. L’episodio evidenzia tensioni crescenti tra magistratura e governo, sollevando questioni sulla gestione delle riforme e sul rispetto delle istituzioni a livello europeo.

Incredibile ma vero. L'Associazione nazionale dei magistrati denuncia il governo alla Commissione Europea: l'inverosimile è servito, il livello delle scontro ingaggiato dal sindacato delle toghe sul referendum per la Giustizia sta rasentando il parossismo: mettere l'Italia sul banco degli imputati in sede europea è un metodo inaccettabile. Tutto il centrodestra è insorto. In sette pagine l'Anm traccia un quadro impietoso sul possibile fallimento degli obiettivi della giustizia, nonostante i fondi del Pnrr. Ormai è chiaro, l'Anm fa politica e usa tutte la carte per questa campagna referendaria per il No alla riforma Nordio.

L’accusa, gravissima, mossa dall’ex sindaco e consigliere regionale Armando Biasi nei confronti dell’attuale primo cittadino Fabio Perri (sostiene anche si consideri il “re della città”) ha provocato un terremoto politico che potrebbe sfociare davanti a un giudice facebook

