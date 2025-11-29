Arena | La mia amministrazione caduta per un' alleanza FI-Pd giudicata gravissima ma oggi FdI fa lo stesso…

A quattro anni dalla caduta della sua amministrazione, l'ex sindaco di Viterbo Giovanni Arena torna a parlare di quel dicembre 2021 che ha segnato la fine del governo di centrodestra a palazzo dei Priori, con conseguente crisi nella coalizione. E lo fa mettendo in relazione la crisi di allora con. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

