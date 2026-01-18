A Anguillara, è stata identificata come Federica Torzullo la donna trovata morta e sepolta. Il marito, sospettato, è stato trasferito in carcere. Il riconoscimento ufficiale avverrà presso l’obitorio del Verano, dove il cadavere sarà portato dalla mortuaria, grazie ai vestiti e agli oggetti ritrovati sulla scena. La vicenda si inserisce in un quadro di indagini in corso.

Il corpo trovato stamattina dai carabinieri, sotterrato in un canneto alle spalle dell'azienda di Claudio Carlomagno, dagli indumenti è stato identificato come quello di Federica Torzullo, la quarantunenne scomparsa l'8 gennaio scorso: per l'omicidio, è stato fermato il marito, trasferito nel carcere di Civitavecchia. Domenica mattina l'uomo è stato ascoltato dagli inquirenti della Procura di Civitavecchia, che coordinano l'inchiesta., La donna di 41 anni è scomparsa ad Anguillara Sabazia, vicino a Roma, dall'8 gennaio. Il corpo sarà portato all'istituto di medicina legale della Sapienza di Roma per l'autopsia e il riconoscimento formale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Anguillara, la donna trovata morta e sotterrata è Federica Torzullo: trasferito in carcere il marito

Anguillara, la donna trovata morta e sotterrata nell'azienda del marito è Federica Torzullo

A Anguillara, è stato identificato il corpo rinvenuto sepolto nell'azienda di Claudio Carlomagno come quello di Federica Torzullo. I carabinieri hanno scoperto il cadavere all'interno della sede dell'attività e dei mezzi aziendali. L’indagine prosegue per chiarire le circostanze del decesso e i motivi dell’occultamento del corpo.

È Federica Torzullo la donna trovata morta e sotterrata nell’azienda del marito

Federica Torzullo è la donna trovata morta e sepolta nell’azienda gestita dal marito. La scoperta è avvenuta durante le operazioni di ispezione, che hanno portato alla luce il corpo senza vita. La vicenda è attualmente al centro delle indagini delle autorità competenti. Ulteriori dettagli saranno forniti a breve.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Un cadavere è stato trovato nell’azienda del marito di Federica Torzullo, la donna scomparsa ad Anguillara Sabazia lo scorso 8 gennaio. Secondo le prime analisi, il corpo apparterrebbe proprio alla 41enne. Fermato il marito. - facebook.com facebook

Anguillara, la donna trovata morta e sotterrata nell’azienda del marito è Federica Torzullo ilsole24ore.com/art/anguillara… x.com