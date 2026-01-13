Federica Torzullo scomparsa da Anguillara Scientifica nella villetta | dalle telecamere non è mai uscita di casa
Federica Torzullo è scomparsa da Anguillara, dove viveva nella propria abitazione. Le telecamere di sicurezza non registrano alcun movimento che suggerisca una sua uscita. Le autorità continuano le indagini, con il marito come unico indagato per omicidio. La vicenda rimane sotto osservazione, mentre si cercano elementi utili per chiarire quanto accaduto.
