Federica Torzullo scomparsa da Anguillara Scientifica nella villetta | dalle telecamere non è mai uscita di casa

Federica Torzullo è scomparsa da Anguillara, dove viveva nella propria abitazione. Le telecamere di sicurezza non registrano alcun movimento che suggerisca una sua uscita. Le autorità continuano le indagini, con il marito come unico indagato per omicidio. La vicenda rimane sotto osservazione, mentre si cercano elementi utili per chiarire quanto accaduto.

Proseguono le indagini sulla scomparsa di Federica Torzullo ad Anguillara. Il marito unico indagato per omicidio. Rilievi della scientifica nella casa. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

