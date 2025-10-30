Re Carlo sfratta Andrea e gli toglie i titoli la decisione clamorosa dopo lo scandalo | Sarà soltanto Andrew Mountbatten Windsor

Era nell?aria e alla fine Carlo III ha preso la decisione: il sovrano del Regno Unito ha avviato il procedimento ufficiale per revocare i titoli al principe Andrea. D?ora in avanti, il. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Re Carlo sfratta Andrea e gli toglie i titoli, la decisione clamorosa dopo lo scandalo: «Sarà soltanto Andrew Mountbatten Windsor»

