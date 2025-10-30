Andrea Delogu lo choc per la morte del fratello | Stava andando a provare una coreografia poi la telefonata La produzione è sconvolta

Andrea Delogu sconvolta dal dolore. Quello di ieri è stato il pomeriggio più difficile per la conduttrice riminese, raggiunta dalla telefonata della morte del fratello Evan. Stava andando a provare la coreografia che avrebbe dovuto ballare sabato sera a Ballando con le stelle, era in macchina. 🔗 Leggi su Today.it

Andrea Delogu e lo choc per la morte del fratello Evan: la telefonata in macchina, la corsa a Bellaria, l'affetto della produzione di Ballando Vai su Facebook

Il padre di Andrea Delogu: «Ecco chi era Evan, venderò la moto perché non potrei vederla. Per fortuna aveva preso tutto dalla sorella» - X Vai su X

Andrea Delogu e lo choc per la morte del fratello Evan: la telefonata in macchina, la corsa a Bellaria, l'affetto della produzione di Ballando - La showgirl aveva raccontato la sua infanzia a San Patrignano non semplice, ma quel fratello arrivato molti anni dopo la riempiva di orgoglio ... Riporta msn.com

Andrea Delogu, lo choc dei colleghi di Ballando: “Fermiamo tutto” - Negli studi di Ballando con le stelle, la giornata di ieri si è spenta lentamente, come se qualcuno avesse tolto il respiro all’aria. Riporta thesocialpost.it

Andrea Delogu e il fratello Evan morto in moto a 18 anni. L'ultimo post: «Lui è il più bello del mondo». Il padre: «Perché ci hai lasciati?» - E' morto a 18 anni Evan Delogu, fratello della conduttrice televisiva e radiofonica Andrea Delogu. Secondo msn.com