Ancora violenza quattro minorenni picchiano un compagno di scuola

Quattro minorenni residenti in un comune della provincia di Campobasso sono stati denunciati per aver aggredito un loro compagno di scuola. L’episodio, avvenuto recentemente, ha suscitato attenzione sulla dinamica della violenza tra giovani. La vicenda evidenzia l’importanza di interventi mirati per prevenire comportamenti aggressivi e promuovere un ambiente scolastico più sicuro.

Quattro adolescenti residenti in un comune della provincia di Campobasso sono stati denunciati per aver aggredito un loro coetaneo. I fatti, ricostruiti dai Carabinieri della Compagnia di Larino sotto il coordinamento della procura minorile di Campobasso, hanno portato all’identificazione rapida dei responsabili. Il gruppo, composto da ragazzi che frequentano la stessa scuola della vittima, è stato individuato grazie a un’attenta indagine che ha chiarito sia la dinamica dell’episodio che le motivazioni all’origine del gesto. L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Violenza a scuola, studente accoltellato da compagno: è ricoverato in gravissime condizioni

Un episodio di violenza si è verificato in un istituto professionale di La Spezia, dove uno studente di 18 anni è stato ferito da un compagno con un coltello. L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha portato al fermo dell'aggressore. Attualmente, lo studente si trova in condizioni gravi nel reparto di rianimazione. La vicenda solleva nuovamente il tema della sicurezza nelle scuole.

Leggi anche: Picchiano coetaneo e postano video su WhatsApp: denunciati tre minorenni

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Como, 15enne perseguitato da una baby gang di coetanei: stalking, botte e rapine, quattro minorenni trasferiti in comunità - Tre 15enni e un 16enne avevano reso la vita impossibile all’adolescente, che viveva in uno stato di ansia ed era arrivato a cambiare abitudini ed evitare i luoghi di incontro per non incappare nel bra ... milano.corriere.it