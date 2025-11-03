Picchiano coetaneo e postano video su WhatsApp | denunciati tre minorenni

Ilfattoquotidiano.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo avere malmenato e ferito un coetaneo, avevano postato il video dell’aggressione su WhatsApp: responsabili dell’episodio sono tre giovanissimi, identificati e denunciati dai carabinieri della stazione di Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, al termine delle indagini dirette dalla procura per i minorenni dell’Aquila. L’aggressione risale all’incirca a un mese fa: ai tre ragazzini viene contestato il reato di concorso in lesioni personali. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

picchiano coetaneo e postano video su whatsapp denunciati tre minorenni

© Ilfattoquotidiano.it - Picchiano coetaneo e postano video su WhatsApp: denunciati tre minorenni

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Picchiano Coetaneo Postano Video