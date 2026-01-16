Violenza a scuola studente accoltellato da compagno | è ricoverato in gravissime condizioni

Un episodio di violenza si è verificato in un istituto professionale di La Spezia, dove uno studente di 18 anni è stato ferito da un compagno con un coltello. L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha portato al fermo dell'aggressore. Attualmente, lo studente si trova in condizioni gravi nel reparto di rianimazione. La vicenda solleva nuovamente il tema della sicurezza nelle scuole.

Uno studente di 18 anni è stato accoltellato da un compagno all’interno di un istituto professionale di La Spezia ed è ricoverato in gravi condizioni. L’aggressione è avvenuta questa mattina poco dopo le 11. Il giovane è stato colpito al fianco con un coltello da un altro studente della scuola. La ferita ha provocato una copiosa perdita di sangue. Le condizioni della vittima sono apparse subito gravissime. Il presunto aggressore è stato identificato dalla Polizia di Stato. Il 18enne è stato soccorso dai volontari della Croce Rossa e dal personale del 118. Il giovane è stato trasportato d’urgenza alla shock room del pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea di La Spezia. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Picchiato da un 19enne a cui aveva rubato il cellulare: è ricoverato in gravissime condizioni a Milano

Leggi anche: Milano, dodicenne travolto da un furgone in via Verro: ricoverato in condizioni gravissime al San Giovanni XXIII di Bergamo - VIDEO

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Studente accoltellato, i 5 del branco restano in cella. Il giudice: “Nessun segno di pentimento” - Milano, 26 novembre 2025 – Devono restare in carcere i due 18enni arrestati assieme a tre minorenni, per rapina e tentato omicidio, autori del brutale pestaggio e accoltellamento dello studente di 22 ... ilgiorno.it

Branco a Milano, studente gravemente ferito: la violenza giovanile sotto i riflettori - Non molto lontano da centro di Milano, un giovane studente è stato accoltellato da un gruppo di ragazzi provenienti da famiglie medio borghesi. it.euronews.com

Accoltellato all'uscita da scuola, 18enne gravissimo: caccia agli aggressori VIDEO - Un 18enne è stato accoltellato fuori scuola a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, in via Saint Denis, al civico 200. ilgazzettino.it

Bullismo, cyberbullismo e violenza di genere: a scuola il progetto “Chiedimi se sono felice” - facebook.com facebook