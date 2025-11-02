Durante un live degli Oasis qualcuno ha lanciato dei razzi luminosi e Liam non l’ha presa benissimo

La pazienza di Liam Gallagher, già piuttosto precaria, è stata messa a dura prova durante un concerto degli Oasis al Marvel Stadium di Melbourne, in Australia, che si è tenuto il primo novembre. Durante il primo show dell'australian leg del loro Live '25, mentre la band stava suonando Champagne Supernova, l'ultimo brano in scaletta della serata, qualche buontempone ha pensato bene di lanciare due razzi luminosi rossi verso la platea dello stadio. Razzo lanciato al concerto degli Oasis: la rabbia di Liam. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito, ma lo scherzo avrebbe potuto trasformarsi in tragedia, e Liam non sembra aver apprezzato il gesto.

