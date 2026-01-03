Fondazione Cassa | Tesoretto di 6 milioni per sociale formazione e museo Byron

La Fondazione Cassa ha stanziato circa 6 milioni di euro, destinati a sostenere iniziative sociali, formative e culturali. La cifra comprende risorse per progetti propri e per il finanziamento di musei, tra cui Byron e del Risorgimento, oltre alle attività nei Chiostri Danteschi. Questa attenzione mira a valorizzare e promuovere il patrimonio culturale e sociale del territorio, garantendo un sostegno stabile a iniziative di rilevanza locale e nazionale.

Un "tesoretto" di circa 6 milioni per erogazioni ma anche per i progetti propri e, in particolare, per i Musei Byron e del Risorgimento e per le attività legate ai Chiostri Danteschi. Guarda con fiducia al 2026 Mirella Falconi Mazzotti, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, che si appresta a iniziare un 2026 che vedrà la prosecuzione dell’attività dei Musei di via Cavour ma anche un notevole impegno sul fronte degli interventi per il sociale. E questo grazie ai dividendi della Cassa di Ravenna, presieduta da Antonio Patuelli e diretta da Nicola Sbrizzi. Presidente Mirella Falconi Mazzotti, su quali settori si focalizzerà l’attività della Fondazione? "Continueremo nel 2026 con quello che abbiamo fatto negli anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fondazione Cassa: "Tesoretto" di 6 milioni per sociale, formazione e museo Byron Leggi anche: In centinaia per l'apertura dei Musei Byron e del Risorgimento ai Chiostri Danteschi della Fondazione Cassa di Risparmio Leggi anche: Dedicato ai Musei Byron e del Risorgimento il libro strenna della Cassa di Ravenna e della Fondazione La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Fondazione Cassa: Tesoretto di 6 milioni per sociale, formazione e museo Byron. Fondazione Crv. Il bilancio: "Tanti progetti" - VOLTERRA In occasione delle festività natalizie, Roberto Pepi, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, ha tracciato un bilancio ... msn.com

Fondazione Carisap, avanzo d'esercizio di 13,5 milioni di euro - L'Assemblea dei Soci ha espresso parere positivo sul Bilancio 2024 della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno. ansa.it

Tesoretto di 6 milioni: ecco tutti gli investimenti - Questa sera in consiglio comunale verrà approvato il rendiconto 2024: un terzo dell’avanzo di bilancio per finanziare il nuovo ponte del Gatto . ilrestodelcarlino.it

Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca: ridotta la quota di partecipazione in Banco Bpm. Collocate sul mercato quasi 10 milioni di azioni nell’anno che porta all’elezione del nuovo cda. A riferirlo è Milano Finanza - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.