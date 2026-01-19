Amici Valentina lascia in lacrime | l’intervento di Maria De Filippi

Valentina Pesaresi, concorrente di Amici 25, attraversa un momento difficile durante il programma. Dopo settimane di difficoltà e incertezze, la cantante decide di fermarsi, scatenando emozioni intense. La sua scelta e il suo stato emotivo sono al centro dell’attenzione, mentre Maria De Filippi interviene per supportarla in questa fase complessa.

Valentina Pesaresi vive un momento delicato ad Amici 25 e decide di fermarsi. Dopo settimane difficili, segnate da posizioni basse in classifica e da un senso crescente di confusione, la cantante della squadra di Rudy Zerbi scoppia in lacrime e mette in discussione la sua permanenza nel talent. Il confronto con il professore apre un dialogo profondo sul suo rapporto con la musica, tra passione e paura di non farcela. A quel punto interviene Maria De Filippi con una proposta fuori dagli schemi. Il lavoro di Valentina fuori da Amici Amici 25, Valentina Pesaresi: il peso della classifica e i dubbi. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

Travolta da una pesante tempesta emotiva, Valentina si è poi sfogata con i suoi compagni, scoppiando in lacrime e sottolineando di non essere più sicura di voler fare la cantante.

