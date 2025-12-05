Lutto ad Amici è morto a soli 41 anni | Maria De Filippi in lacrime
Il mondo di Amici piange una perdita improvvisa e dolorosa, morte a soli 41 anni: appassionati del programma sconvolti, Maria De Filippi senza parole Anche quest’anno, come sempre, l’edizione in corso di Amici, il celebre talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, sta attirando l’attenzione e sta ottenendo buoni riscontri di pubblico. Il. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info
Lutto per l'ex ballerina di Amici Susy Fuccillo: morto a 41 anni il marito Salvatore Raciti, padre delle sue tre figlie - L'imprenditore è stato colto da un malore improvviso mentre sistemava gli addobbi natalizi nel giardino della sua casa. Segnala vanityfair.it
