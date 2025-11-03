Maria De Filippi, durante la puntata di Amici 25 del 2 Novembre 2025, ha pronunciato delle parole che hanno ferito due allievi. Di solito la conduttrice sceglie le parole con grande cura, ma questa volta non è stato così. L’appuntamento su Canale 5 è diventato un confronto vero, con emozioni forti e spiegazioni personali. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto. Amici 25: un confronto nato dalle insicurezze. Tutto parte da una chiacchierata sugli insicurezze. In classe si parla di corpo, autostima e bullying vissuto da ragazzi. Il clima è serio e i ragazzi si confidano. Da qui nascono i due episodi che hanno acceso il dibattito, uno con il cantante Gard e uno con la ballerina Paola. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Amici 25, gaffe clamorose di Maria De Filippi: le lacrime e le scuse