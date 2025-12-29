Ambra Angiolini | Sono di nuovo fidanzata e innamorata ma ho un problema | lui non lo sa

Ambra Angiolini, ospite a Domenica In, ha condiviso di essere di nuovo innamorata, anche se il suo nuovo partner non ne è ancora a conoscenza. Nel corso dell'intervista, l’attrice ha ricordato con affetto il passato sentimentale con Francesco Renga e ha parlato delle sue difficoltà personali, tra cui il percorso di recupero dalla bulimia, evidenziando il suo percorso di crescita e rinascita.

L'attrice ospite di Domenica In ha alluso tra il serio e il faceto a un nuovo amore ma ha anche ripercorso con grande affetto la storia con l'ex Francesco Renga: «Venivo da anni di bulimia, non mi sentivo meritevole di nessun tipo di fidanzamento. Lui mi ha rubato il cuore». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

