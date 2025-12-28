Chi è il nuovo fidanzato di Ambra Angiolini il regista Damiano Michieletto

Durante la Festa del Cinema di Roma 2024, Ambra Angiolini e Damiano Michieletto sono apparsi insieme sul red carpet del film Eterno Visionario, confermando la loro relazione. La loro presenza ha rappresentato un momento di ufficializzazione dopo un periodo di riserbo, attirando l’attenzione dei media e dei fan. La coppia, composta dall’attrice e dal regista, continua così a condividere momenti significativi sia sul fronte professionale che privato.

In occasione della Festa del Cinema di Roma nel 2024, Ambra Angiolini e Damiano Michieletto sfilavano sul red carpet del film Eterno Visionario per ufficializzare la loro storia, a lungo tenuta al riparo dal gossip. Poi della relazione tra l’attrice e il regista non si è più saputo nulla, ma il fatto che lei abbia trascorso l’estate da single a Formentera e Ibiza con le amiche ha lasciato immaginare che tutto fosse finito. Oggi la situazione potrebbe essere cambiata: secondo quanto scrive su Vanity Fair Santo Pirrotta, infatti, al teatro Parenti di Milano alla prima di La Reginetta di Leenane, Ambra è riapparsa di nuovo con Damiano Michieletto, vicinanza che lascia pensare a un ritorno di fiamma lontano dai flash. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è il nuovo fidanzato di Ambra Angiolini, il regista Damiano Michieletto Leggi anche: Chi sono il fidanzato e l’ex di Giulia Vecchio, Carlo Amleto e Damiano Michieletto Leggi anche: Ambra Angiolini, il gossip scoppia forte: di nuovo in pubblico con il suo ex La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. https://www.donnapop.it/2025/12/11/giorgia-cardinaletti-nuovo-fidanzato-dopo-cremonini/ - facebook.com facebook #sabrina salerno sorprende i fan con un “nuovo fidanzato” per #natale: «Diceva di essere senza cuore...» x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.