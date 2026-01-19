La politica estera di Giorgia Meloni si distingue per un approccio flessibile e adattabile, in risposta ai mutamenti degli equilibri internazionali. La sua strategia si muove oltre le logiche di isolamento tradizionali, privilegiando modalità di diplomazia

Altro che isolamento internazionale. La politica estera di Giorgia Meloni vive dentro una fase di profonda trasformazione degli equilibri globali e va letta con categorie nuove, non con i soliti schemi del passato. L'Italia sta tentando – con tutti i limiti strutturali di una media potenza – di ridefinire il proprio posizionamento nel mondo, abbandonando una diplomazia «reattiva» per sperimentare una presenza più articolata nelle dinamiche internazionali. Il punto centrale è il superamento dell'idea di alleanze rigide e definitive. Oggi il sistema globale funziona per reti, convergenze temporanee, cooperazioni settoriali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Altro che isolamento: Meloni e la diplomazia "a geometrie variabili"

UniCredit, Mps e il golden power a geometrie variabili

L’operazione tra UniCredit, Mps e il ruolo del golden power rappresenta un contesto complesso e articolato. La trattativa che vede Delfin valutare la cessione della quota nel Monte dei Paschi di Siena a UniCredit si distingue da una semplice transazione di mercato, assumendo connotazioni che coinvolgono aspetti istituzionali e regolatori. Questo scenario riflette le dinamiche di un settore bancario in continua evoluzione, segnato da questioni di strategia e controllo.

Leggi anche: Smacco per Bruxelles: Putin accolto calorosamente in India, altro che isolamento

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Manovra: Braga, 'altro che quota 100, con Salvini e Meloni arriveremo a quota 110' - Oggi fanno l’esatto contrario: la peggiorano e la rendono ancora più feroce. lagazzettadelmezzogiorno.it

« Oltre al conformismo inteso come mezzo per superare l'isolamento, un altro fattore nella vita contemporanea deve essere preso in considerazione: la routine del lavoro e del piacere. L'uomo diventa un “dalle nove alle cinque”, parte integrante della forza lav - facebook.com facebook