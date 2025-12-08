Smacco per Bruxelles | Putin accolto calorosamente in India altro che isolamento

L’India sta comprando sempre più petrolio russo nonostante le sanzioni americane. E lo rivende all’Europa, aggirando così le sanzioni di Bruxelles. Inoltre ha accolto Putin con tutti gli onori, per un summit che dimostra come l’isolamento di Mosca sia soltanto il pio desiderio di un’élite europea illusa di essere il centro del mondo. Il 23esimo vertice bilaterale. La scorsa settimana Putin si è recato a Nuova Delhi per il 23esimo summit bilaterale russo-indiano. Sulla pista di atterraggio lo aspettava per abbracciarlo il primo ministro Narendra Modi. Questa calorosa accoglienza è l’eco del precedente incontro avvenuto in Cina, nel quale Putin diede un passaggio al leader indiano nella sua auto presidenziale: un gesto di amicizia che sottolineava la vicinanza dei due Paesi. 🔗 Leggi su Follow.it © Follow.it - Smacco per Bruxelles: Putin accolto calorosamente in India, altro che isolamento

Contenuti che potrebbero interessarti

Bruxelles & Co non si aspettavano questo smacco dalla Grecia: e ora chi è il fanalino d'Europa? Il punto di @ValerioMalvezzi Vai su X

"Credo sia ormai chiaro perché Bruxelles non chieda conto a Kiev" L'accusa del ministro degli Esteri ungherese - facebook.com Vai su Facebook

Lo smacco di Orbán all’Ue, Putin lo riceve ancora: «Sull’Ucraina ha una posizione equilibrata, e continueremo a fornirgli energia» – I video - Il cancelliere tedesco Merz ha commentato la visita a Mosca del primo ministro ungherese con durezza e rammarico: «Non gioca nella squadra europea da un po’ di tempo» L'articolo Lo smacco di Orbán all ... Lo riporta msn.com