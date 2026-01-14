L’operazione tra UniCredit, Mps e il ruolo del golden power rappresenta un contesto complesso e articolato. La trattativa che vede Delfin valutare la cessione della quota nel Monte dei Paschi di Siena a UniCredit si distingue da una semplice transazione di mercato, assumendo connotazioni che coinvolgono aspetti istituzionali e regolatori. Questo scenario riflette le dinamiche di un settore bancario in continua evoluzione, segnato da questioni di strategia e controllo.

Che genere sia è difficile dirlo. Dramma istituzionale, commedia regolatoria o teatro dell’assurdo? Di certo la trattativa con cui Delfin valuta la cessione della sua quota nel Monte dei Paschi di Siena a UniCredit non è una normale operazione di mercato. Il 17 per cento non è un di cui, ma una leva che forza molte porte del sistema. UniCredit pronta a tornare al centro del risiko. Partiamo dalle conseguenze, che almeno sono più chiare delle sin qui confuse intenzioni. Se UniCredit entrasse in Mps, la banca guidata da Andrea Orcel tornerebbe al centro del risiko che nell’ultimo anno ha ridisegnato gli equilibri della finanza italiana. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - UniCredit, Mps e il golden power a geometrie variabili

Leggi anche: Golden Power, UniCredit presenta un ricorso al Consiglio di Stato

Leggi anche: Unicredit ricorre al Consiglio di Stato contro il Golden power su Banco Bpm

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Il nuovo golden power, cosa cambia per il risiko bancario da Banco Bpm a Unicredit; Golden power, Italia graziata. Le prossime mosse di Unicredit; Risiko bancario 2026: sarà l'anno della scalata di Unicredit al Monte dei Paschi, Governo permettendo?; UniCredit, Orcel e i 6 miliardi: e il risiko ora passa da Siena - pagina 15.

UniCredit e il risiko bancario 2026: la strategia di Orcel tra Mps e l’asse del potere - Focus Finanza: oltre i veti del Golden Power, si apre la partita per Mediobanca e Generali. it.benzinga.com