Sequestrate 400 tonnellate di farine animali prive di tracciabilità
Durante controlli nel settore agroalimentare, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Castel Baronia e le forze dell’Arma territoriale hanno sequestrato circa 400 tonnellate di farine di origine animale prive di tracciabilità, al fine di garantire la sicurezza alimentare e prevenire eventuali rischi per la salute pubblica.
Tempo di lettura: < 1 minuto Nell’ambito di mirati controlli, al fine di prevenire e reprimere i reati nel settore agroalimentare e sanitario, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Castel Baronia, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, ponevano sotto sequestro sanitario circa 400 tonnellate di farine di origine animale. Nello specifico, i militari, congiuntamente al personale dell’A.S.L. di Avellino, accertavano che presso un’azienda sita in Alta Irpinia, erano state stoccate enormi quantità di farine, destinate alla distribuzione, prive di tracciabilità. Per garantire la sicurezza alimentare, si procedeva a porre sotto sequestro sanitario le farine rinvenute, al fine di accertare eventuali marcatori presenti, che limitano la messa in commercio dei prodotti alimentari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
