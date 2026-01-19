Alimentazione esperto Donegani | Olio di palma demonizzato sostituirlo non porta benefici

L’olio di palma, spesso al centro di discussioni, è stato oggetto di un’intensa campagna di critica negli ultimi anni. Secondo l’esperto Donegani, questa demonizzazione non comporta benefici concreti e non giustifica necessariamente la sua sostituzione. È importante analizzare i fatti in modo obiettivo, considerando le caratteristiche nutrizionali e l’impatto ambientale, senza lasciarsi influenzare da pregiudizi o allarmismi infondati.

Rimini, 19 gen. - (Adnkronos) - “Da una decina d'anni l'olio di palma è stato oggetto di un vero e proprio attacco mediatico che ne ha determinato la demonizzazione sotto diversi aspetti. In Italia, in particolare, si è fatto leva su quello che è stato ritenuto l'elemento più sensibile per il pubblico: la salute. L'olio di palma è stato dipinto come un grasso sostanzialmente nocivo per chi lo consuma. Negli ultimi anni, le evidenze scientifiche si sono ulteriormente consolidate, portando a risultati inconfutabili che smontano completamente quelle che erano argomentazioni pretestuose utilizzate per demonizzare l'olio di palma”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

