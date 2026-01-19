L'olio di palma sostenibile rappresenta una scelta importante nell'industria alimentare, grazie alla sua versatilità e sicurezza d'uso. Unigrà, attraverso il suo prodotto Gramigna, conferma l'impegno verso pratiche sostenibili e di qualità. Questo ingrediente contribuisce a garantire prodotti alimentari affidabili, rispettando gli standard ambientali e di sicurezza, per soddisfare le esigenze di consumatori consapevoli e attenti all'origine delle materie prime.

Rimini, 19 gen. - (Adnkronos) - "L'olio di palma sostenibile è un ingrediente molto importante per l'industria alimentare. In virtù della sua grande versatilità e della sua stabilità organolettica nel tempo, può essere impiegato in numerose applicazioni, sia tal quale, sia trasformato”.Sono le parole di Lucia Gramigna, R&D Oils and fats manager di Unigrà, azienda italiana che opera nel settore della trasformazione e vendita di oli e grassi alimentari, margarine e semilavorati destinati alla produzione alimentare, in occasione del seminario organizzato dall'Unione Italiana per l'Olio di Palma Sostenibile (Uiops) e dell'Associazione italiana dell'industria olearia (Assitol), nell'ambito del Sigep, il Salone internazionale dedicato a Gelato, pastry&chocolate, coffee, bakery e pizza, a Rimini. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Alimentazione, Gramigna (Unigrà): "Olio di palma sostenibile è versatile e sicuro"

Alimentazione, Sigep: da Unione italiana olio di palma sostenibile position paper per chiarire miti e realtàL'Unione italiana olio di palma sostenibile ha pubblicato un position paper per chiarire miti e realtà sull'olio di palma.

Alimentazione, fisiologo Banni: "L'olio di palma non è cattivo"Secondo il fisiologo Banni, l'olio di palma non è intrinsecamente nocivo.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Gambe pesanti e gonfie a fine giornata DRENA Marco Viti è un integratore alimentare in capsule utile a favorire il drenaggio dei liquidi corporei e a ridurre il ristagno venoso. Contiene: -BETULLA, EQUISETO, PILOSELLA, ORTOSIPHON e GRAMIGNA f - facebook.com facebook