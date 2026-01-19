Alimentazione fisiologo Banni | L' olio di palma non è cattivo

Secondo il fisiologo Banni, l'olio di palma non è intrinsecamente nocivo. Egli sottolinea l'importanza di una dieta varia, in cui tutti i tipi di grassi e acidi grassi trovano il loro ruolo specifico. Non esistono alimenti completamente buoni o cattivi, ma piuttosto un equilibrio che garantisce un apporto nutrizionale completo e corretto.

Roma, 19 gen. - (Adnkronos) - “Non esiste un olio cattivo o un olio buono. L'importante è variare molto nella dieta perché tutti gli acidi grassi e tutti i grassi hanno un loro ruolo biologico e nutrizionale ben specifico. Quindi è inutile demonizzare un olio piuttosto che un altro”.A dirlo è Sebastiano Banni, professore ordinario di fisiologia presso l'università di Cagliari, al seminario organizzato oggi dall'Unione italiana per l'Olio di palma sostenibile (Uiops) e delll'Associazione italiana dell'industria olearia (Assitol) nell'ambito del Sigep, il Salone internazionale dedicato a Gelato, Pastry&chocolate, coffee, bakery e pizza, a Rimini. 🔗 Leggi su Iltempo.it

