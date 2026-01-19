Alessandro Gassmann si unisce alla campagna per il No al referendum sulla Giustizia, portando la sua voce tra gli artisti coinvolti. La sua partecipazione si distingue per un impegno sincero e riflessivo, diverso da quello di altri interventi recenti. Questa scelta si inserisce nel contesto di un dibattito accessibile e articolato, volto a favorire una comprensione equilibrata delle questioni in gioco.

C’è anche l’attore e regista Alessandro Gassmann tra gli artisti militanti impegnati nella campagna per il No al referendum sulla Giustizia. Il figlio dell’indimenticabile gigante del teatro e del cinema Vittorio Gassman, si sta spendendo in ogni maniera per la campagna referendaria che vuole conservare l’attuale impalcatura che riguarda i magistrati e il meccanismo del Csm. Un esperto giuridico dell’ultim’ora, forte delle sue competenze giuridiche maturate da poliziotto nella fiction I Bastardi di Pizzofalcone o forse nell’esperienza accumulata nelle tante cause televisive affrontate nei panni dell’avvocato Guerrieri, personaggio tratto dai romanzi di Gianrico Carofiglio, lui sì magistrato e toga rossa, nonché ex senatore del Partito democratico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Alessandro Gassmann testimonial per il No al referendum: non era così accorato da tempi della caccia ai No-Vax

Leggi anche: La nuova casa della «famiglia del bosco» offerta da un ristoratore di Palmoli: «Hanno accettato, stasera gli do le chiavi. Anche io vivevo come loro. Era difficile? Ai miei tempi era normale così»

Leggi anche: Un nuovo casolare per la «famiglia del bosco» offerto da un ristoratore di Palmoli: «Stasera gli do le chiavi. Anche io vivevo come loro. Era difficile? Ai miei tempi era normale così»

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Gassmann: “Schierato per il no perché da semplice cittadino mi sta a cuore la Costituzione” - “Vedo in giro mistificazioni e cose dette per confondere le idee: la giustizia deve restare uguale per tutti, potenti e fragili” ... repubblica.it