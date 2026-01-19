Alessandro Gassmann testimonial per il No al referendum | non era così accorato da tempi della caccia ai No-Vax
Alessandro Gassmann si unisce alla campagna per il No al referendum sulla Giustizia, portando la sua voce tra gli artisti coinvolti. La sua partecipazione si distingue per un impegno sincero e riflessivo, diverso da quello di altri interventi recenti. Questa scelta si inserisce nel contesto di un dibattito accessibile e articolato, volto a favorire una comprensione equilibrata delle questioni in gioco.
C’è anche l’attore e regista Alessandro Gassmann tra gli artisti militanti impegnati nella campagna per il No al referendum sulla Giustizia. Il figlio dell’indimenticabile gigante del teatro e del cinema Vittorio Gassman, si sta spendendo in ogni maniera per la campagna referendaria che vuole conservare l’attuale impalcatura che riguarda i magistrati e il meccanismo del Csm. Un esperto giuridico dell’ultim’ora, forte delle sue competenze giuridiche maturate da poliziotto nella fiction I Bastardi di Pizzofalcone o forse nell’esperienza accumulata nelle tante cause televisive affrontate nei panni dell’avvocato Guerrieri, personaggio tratto dai romanzi di Gianrico Carofiglio, lui sì magistrato e toga rossa, nonché ex senatore del Partito democratico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
