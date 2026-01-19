alessandro carluccio general manager di popeyes italia

Alessandro Carluccio è il nuovo general manager di Popeyes Italia. Con una consolidata esperienza nel settore, guiderà lo sviluppo della catena di fast food statunitense nel nostro Paese. Popeyes, parte di Restaurant Brands International dal 2017, si propone di consolidare la propria presenza nel mercato italiano sotto la sua direzione.

Alessandro Carluccio è il nuovo general nanager della divisione italiana di Popeyes, catena statunitense di fast food che dal 2017 fa parte – come Burger King – di Restaurant Brands International. Popeyes, arrivato in Italia a fine 2024, impiega oltre 350 persone in 17 ristoranti, distribuiti in otto città: il piano di crescita triennale dell’azienda prevede l’apertura di 50 locali complessivi e la creazione di oltre mille posti di lavoro. Carluccio vanta 25 anni nei settori ristorazione e retail: nel suo curriculum importanti incarichi in Bauli, Lagardère Travel Retail, Hanagroup Italy, Sebeto (Rossopomodoro) e McDonald’s. 🔗 Leggi su Lettera43.it

