Gsk | Antonino Biroccio nuovo General manager presidente e Ad in Italia
Roma, 3 nov. (Adnkronos Salute) - Antonino Biroccio è il nuovo General manager, presidente e amministratore delegato di Gsk Italia. Nato a Reggio Calabria, classe 1973, laureato in Chimica farmaceutica con dottorato in Genetica e Biologia molecolare, nel suo primo giorno di mandato Biroccio ha deciso di presentarsi subito ai giornalisti di settore in un incontro al Circolo della stampa, a Milano, perché "immediatezza, trasparenza e cooperazione - spiega - sono in cima alle mie priorità e sentivo l'urgenza di presentarmi ai giornalisti con cui lavoriamo quotidianamente e condividiamo l'impegno a migliorare la cura della salute in Italia". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altre letture consigliate
Borsa Londra: +2,3% Gsk, nomina nuovo Ceo con avvio mandato da gennaio 2026 - Il titolo del gruppo farmaceutico poco dopo le 11 segna un progresso del 2,3% ... Riporta borsaitaliana.it