Lavoro nero e skipper irregolari alla Barcolana oltre 35 mila euro di multe

Durante la recente indagine della Guardia di Finanza, sono stati scoperti casi di lavoro nero e skipper irregolari durante la Barcolana, la storica regata velica di Trieste. Le ispezioni hanno portato al sequestro di oltre 35 mila euro di multe, evidenziando problemi di regolarità e conformità nelle attività di supporto alla manifestazione. L’evento, tra i più importanti nel panorama velico internazionale, richiede attenzione alle normative per garantire sicurezza e legalità.

Un'indagine della guardia di finanza si è concentrata sui tour in barca per assistere alla Barcolana, storica regata velica internazionale che si tiene ogni anno, la seconda domenica di ottobre, nel golfo di Trieste. Nel corso dei controlli i militari del Reparto aeronavale, come riporta TriestePrima, hanno scoperto irregolarità relativamente a cinque imbarcazioni, tutte provenienti dal litorale veneto e con proprietari residenti in provincia di Venezia e Verona, che avrebbero proposto viaggi a pagamento per assistere all'evento. Le imbarcazioni non avevano le autorizzazioni sulla licenza di navigazione configurando, così scrivono le fiamme gialle, «un utilizzo commerciale delle unità in difformità rispetto alla destinazione d’uso consentita».🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Leggi anche: Lotta al lavoro nero, bar e ristoranti nel mirino: fioccano multe da 20 mila euro

Sicurezza sul lavoro, sei cantieri sospesi nel Comasco: oltre 200 mila euro tra multe e ammende

In provincia di Como, i controlli dei carabinieri sul rispetto delle norme di sicurezza nei cantieri hanno portato a sanzioni per oltre 200 mila euro. L’attività ha evidenziato problematiche di irregolarità e carenze, con alcune sospensioni operative. Un’attenzione costante che mira a garantire condizioni di lavoro più sicure e conformi alle normative vigenti, contribuendo alla tutela dei lavoratori e alla legalità nel settore edile.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Lavoro nero e violazioni di norme sulla sicurezza, sospese due attività nel Cuneese - I controlli delle Compagnie di Cuneo e Mondovì con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cuneo (NIL) e del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale (NIPAAF) de ... targatocn.it