Setacciati i locali della movida di via Atenea e del Quadrivio | sanzioni per oltre 32 mila euro

Nel corso del fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Agrigento hanno intensificato l’attività di controllo e prevenzione nel centro storico del capoluogo e nelle zone tradizionalmente frequentate dai giovani. Tra venerdì e domenica sono stati impiegati circa 40 militari, con l’obiettivo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

