Giugliano nuova illuminazione a led in Piazza Gramisci per garantire più sicurezza

Piazza Gramsci più sicura: installati quattro nuovi fari su direttiva dell’Assessorato al Decoro Urbano. Nei giorni scorsi sono stati eseguiti i lavori di sostituzione dei LED nell’area intorno a Piazza Gramsci. Su direttiva dell’Assessorato al Decoro Urbano del PD, sono stati installati quattro nuovi fari: due dedicati al campetto ed altri due all’area delle giostrine, così da garantire un’illuminazione più efficace e sicura dell’intera zona. Si tratta di una delle aree più frequentate dai giovani: garantirne la sicurezza, soprattutto nelle ore serali, può essere molto importante per tutte le persone che la frequentano, oltre che esteticamente più bello. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Giugliano, nuova illuminazione a led in Piazza Gramisci per garantire più sicurezza

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ALLENATORI, PREPARATEVI A COLTIVARE UNA NUOVA AVVENTURA! Il mondo dei Pokémon si rinnova con un titolo completamente diverso dal solito… e noi di Ongame Giugliano siamo pronti a farvelo vivere dal 5 marzo! Pokémon Pokopía arriv - facebook.com Vai su Facebook

Illuminazione led in piazza Borsellino - Le luci led sono arrivate anche in piazza Borsellino, tappa centralissima del lungo piano di efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica in corso da due anni a Baranzate. Da ilgiorno.it

Nuove luci al led per Garibaldi. Così piazza del Giglio cambia volto - Oltre al ritorno al colore originario "verde Lorena" come nell’Ottocento per il Teatro del Giglio emergono altre novità dal cantiera aperto per il rifacimento della storica piazza nel centro città. Lo riporta lanazione.it

Manutenzioni: illuminazione al Led per piazza Verdi - Si è concluso l'intervento a Piazza Verdi riguardante la sostituzione degli impianti di pubblica illuminazione con la tecnologia a Led che consente di ottenere un'elevata luminosità e bassi costi di ... Come scrive romatoday.it

Piazza del Giglio, e luce fu. Inaugurata l’illuminazione a led e la nuova pedonalizzazione - Pardini: “Con il restauro del Teatro avremo rinnovato uno dei luoghi più importanti della città“. Secondo lanazione.it

Nuova illuminazione in arrivo per Piazza XX Settembre. Progetto da 145mila euro - economica dell’intervento di riqualificazione dell’illuminazione di Piazza XX Settembre presentato da Solaris ed elaborato dallo studio I- Riporta ilrestodelcarlino.it

Lampade a led in piazza. Il Comune risparmia e si “Illumina di meno“ - Il comune di Canegrate ha installato nuove lampade a led in piazza della Pace, garantendo maggiore risparmio energetico. Secondo ilgiorno.it