ponte di tiberio al via restauro da un milione

Quasi un milione (900mila euro) per i lavori di restauro e la nuova illuminazione del ponte di Tiberio: a gennaio si parte con i primi interventi. Due i bandi che il Comune aveva indetto, per valorizzare uno dei monumenti simbolo della città. Uno riguardava il restauro e la ripulitura, l’altro invece la riqualificazione dell’illuminazione. Alle gare d’appalto hanno partecipato alcune tra le più importanti imprese nel campo dei beni storici e monumentali, confermando l’interesse e il prestigio di un intervento che riguarda uno dei monumenti più preziosi della città. I lavori di pulitura e di restauro sono stati aggiudicati alla Lares, che ha sede a Venezia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it