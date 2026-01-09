Teatro popolare al Concordia va in scena Barbone
Domenica 11 gennaio alle ore 16, nell’Auditorium Concordia di Pordenone, torna la rassegna regionale di teatro popolare con lo spettacolo “Barbone” della Compagnia Baraban di Udine. Dopo la pausa natalizia, l’evento propone una commedia di Stefania De Ruvo, diretta da Daniela Zorzini, offrendo un’occasione di incontro culturale e di approfondimento del teatro regionale.
Riprende dopo la pausa natalizia la 26a rassegna regionale di teatro popolare. Domenica 11 gennaio, alle 16, nell’Auditorium Concordia a Pordenone, la Compagnia teatrale Baraban di Udine porterà in scena la commedia “Barbone”, di Stefania De Ruvo per la regia di Daniela Zorzini.Al centro di. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
