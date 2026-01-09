Teatro popolare al Concordia va in scena Barbone

Domenica 11 gennaio alle ore 16, nell’Auditorium Concordia di Pordenone, torna la rassegna regionale di teatro popolare con lo spettacolo “Barbone” della Compagnia Baraban di Udine. Dopo la pausa natalizia, l’evento propone una commedia di Stefania De Ruvo, diretta da Daniela Zorzini, offrendo un’occasione di incontro culturale e di approfondimento del teatro regionale.

